Un individuo di Roma è stato messo sotto custodia dopo aver attaccato una coppia di innamorati con una mannaia.

A Roma, un uomo di 43 anni dello Sri Lanka è stato arrestato per aver aggredito una coppia di ragazzi con un'ascia in stato di ubriachezza. L'accusa è di tentativo di omicidio. Dopo l'arresto, è stato portato nel carcere di Regina Coeli e obbligato dal tribunale a presentarsi quotidianamente in caserma.