Un individuo è stato arrestato a Imola dopo aver attaccato il team di Pronto soccorso.

In un episodio di violenza al pronto soccorso dell’ospedale di Imola, un paziente ha attaccato con calci e pugni gli infermieri e altre persone presenti in sala d’attesa. La notizia ci viene fornita dal segretario regionale della Fials, Alfredo Sepe, che ha spiegato come il paziente, in attesa di visita medica con una flebo attaccata, sia diventato impaziente. L’individuo si è rimosso la cannula, ha sfondato il vetro di un ambulatorio e ha brandito l’asta della flebo come arma, minacciando il personale infermieristico che cercava di calmarlo. Le forze dell’ordine, arrivate in seguito e attaccate anch’esse, sono riuscite ad arrestarlo.