Un individuo è stato arrestato a Roma dopo aver perpetrato un atto di violenza su una donna in piena strada.

Due giorni fa, una signora è stata aggredita sessualmente per strada a Roma. Il soccorso fu allertato ieri alle prime luci dell’alba, intorno alle 6, quando la vittima contattò il numero di emergenza 112. La donna 42enne fu trovata e soccorsa in Piazza della Croce Rossa, vicino a Porta Pia, con varie contusioni sul viso e sulle braccia. Lei riferì di aver subito l’attacco un’ora prima in un sottopasso nelle vicinanze. Un uomo, un marocchino, fu arrestato dalla polizia locale e dalla squadra mobile.