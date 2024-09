Un quindicenne di Bitonto è diventato sindaco per una giornata a seguito di affermazioni sull'alienazione scolastica.

Un ragazzo di 15 anni di BariBitonto, che affermava di non sentirsi desiderato a scuola, è stato fatto sindaco per un giorno dal sindaco attuale della città, Francesco Paolo Ricci. Ricci, dopo aver incontrato il ragazzo e appreso delle sue sfide non legate alla scuola, ha deciso di coinvolgerlo nei suoi compiti di amministrazione cittadina.

In BariBitonto, un ragazzo di 15 anni che affermava di non essere desiderato a scuola è stato fatto sindaco per un giorno. Il sindaco attuale della città ha deciso di condividere la giornata con il giovane, integrandolo nelle sue responsabilità quotidiane. Durante l’orario scolastico, il sindaco ha incontrato il ragazzo, vestito con una felpa bianca e pantaloni neri, che passeggiava da solo con uno zaino. Dopo averlo fermato e interrogato sul perché non fosse a scuola, il ragazzo ha risposto che non era ben accetto. Il sindaco Francesco Paolo Ricci di Bitonto ha illustrato la storia di questo ragazzo sui social media, compartendo che dopo aver effettuato alcune chiamate e verificato con l’istituto, ha compreso che il ragazzo stava affrontando delle sfide che non erano collegate alla scuola. Pertanto, ha scelto di permettergli di trascorrere la giornata con lui, coinvolgendolo nei suoi compiti di amministrazione cittadina.