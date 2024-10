Dopo la segnalazione da parte dei familiari, il ragazzo di 16 anni scomparso da Monticello Brianza è stato rintracciato a Milano. Il giovane, che risultava assente dal 10 ottobre, è stato trovato mercoledì sera alla fermata della metropolitana Moscova, dove è stato riconosciuto dal personale di sicurezza di Atm. Successivamente, è stato preso in carico dagli agenti di Polmetro e, fortunatamente, sta bene. In queste ore sta per tornare a casa dai suoi genitori. Sembra che negli ultimi giorni abbia passato del tempo tra la Brianza e Milano, dormendo in stazioni ferroviarie. La famiglia aveva lanciato un appello dopo la sua scomparsa, quando il ragazzo era uscito senza comunicare il suo ritorno