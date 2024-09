Un sisma di intensità 4.1 ha avuto luogo in Sicilia, con l'epicentro localizzato in mare.

Un sisma di intensità 4.1 ha avuto luogo in Sicilia, con l'epicentro localiz...

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 4.1 al largo della costa di Trapani, in Sicilia, con ipocentro a 1 km di profondità sottomarina. Nonostante sia stato chiaramente percepito dai residenti, non si segnalano danni secondo rapporti iniziali di vigili del fuoco e carabinieri. Il sisma è stato oggetto di indagini da parte della protezione civile per possibili danni alle proprietà.