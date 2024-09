Un trafficante di droga di 51 anni è stato arrestato a Milano con della cocaina rosa nascosta nei suoi slip.

Un albanese di 51 anni, già con precedenti penali, è stato arrestato a Milano per spaccio di droga. Durante il controllo, la polizia ha trovato 24 sacchetti di cocaina e 6 di cocaina rosa nei suoi mutandoni, oltre a 7350 euro in contanti nel suo portafoglio e 315 euro nelle tasche. Nella sua abitazione, situata nel quartiere Barona, sono stati trovati altri 20 pacchetti di cocaina rosa e 10mila euro nascosti nella lavatrice. L'arresto si inserisce in un'operazione mirata a combattere lo spaccio di droga nelle zone di Brera, Moscova e Repubblica.

Gli agenti della 6a Sezione della Squadra Mobile, nel pomeriggio del 18 settembre, intorno alle ore 15, hanno notato l’uomo alla guida di una macchina nel quartiere Repubblica. Lo spacciatore stava cercando di accertarsi di non essere seguito da nessuno. Questo arresto fa parte di un’operazione mirata a combattere lo spaccio di droga nelle aree di Brera, Moscova e Repubblica e nelle strade adiacenti.

L’individuo si è fermato in viale Tunisia, è sceso dalla sua macchina e si è diretto verso via Vittor Pisani. Qui ha incrociato un uomo di 44 anni con il quale ha avuto uno scambio, dopodiché è tornato dove aveva parcheggiato. Il 44enne è stato prontamente fermato dai poliziotti, trovandosi addosso 4 dosi di cocaina che aveva appena acquistato.

Più tardi, il 51enne è stato bloccato e perquisito dagli agenti di polizia. Tra gli oggetti rinvenuti nelle sue mutande c’erano 24 pacchetti di cocaina e 6 di 2-CB. Mentre nella sua tasca aveva 315 euro in contanti e due telefoni cellulari. Inoltre, teneva in mano una busta di carta con dentro 7.350 euro in contanti.

Durante una successiva perquisizione presso la sua residenza, sono stati scoperti 20 pacchetti di 2-CB e vari materiali per la confezione. Sorprendentemente, anche nella sua lavatrice erano celati 10mila euro in contanti.