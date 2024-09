Un tragico evento ha avuto luogo nel Catanese, dove un adolescente di 15 anni ha perso la vita. Altri tre giovani sono in condizioni critiche a seguito dello stesso incidente.

Un ragazzo di 15 anni è morto e altri tre sono stati gravemente feriti in un incidente stradale questa mattina all'alba nella zona di Catania, lungo la Ss 288. I vigili del fuoco di Paternò sono intervenuti per soccorrere i quattro giovani intrappolati nell'auto incidentata, le cui cause sono ancora in fase di indagine. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Catania con le ambulanze del 118 e i Carabinieri stanno cercando di determinare le cause esatte dell'incidente.

Un giovane di 15 anni ha perso la vita e altri tre sono stati gravemente feriti in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina all’alba nel territorio catanese lungo la Ss 288, tra il bivio Iannarello e il Comune di Ramacca. Al luogo dell’incidente è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco di Paternò per soccorrere i quattro ragazzi che erano rimasti intrappolati dentro l’auto incidentata, la quale è andata fuori strada per motivi ancora in fase di indagine. Uno dei ragazzi, appena quindicenne, è deceduto sul momento, mentre gli altri tre sono stati prontamente condotti negli ospedali Cannizzaro, San Marco e Garibaldi di Catania con le ambulanze del 118. Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri dei comandi di Palagonia e Ramacca per effettuare gli opportuni controlli e per determinare le cause esatte dell’incidente.