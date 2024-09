Un tragico evento ha avuto luogo nel territorio di Viterbo, dove un ciclista di 76 anni ha perso la vita.

Un uomo di 76 anni è morto in un incidente stradale su strada Martana, vicino a Viterbo. L'anziano, residente a Marta ma originario di Roma, è stato colpito da un'auto mentre tornava a casa in bicicletta. Nonostante l'intervento immediato dei medici e i tentativi di rianimazione, l'uomo è deceduto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Viterbo e Marta.

Un anziano di 76 anni, originario di Roma ma residente a Marta, è morto in un tragico incidente stradale su strada Martana, alle porte di Viterbo. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 di questa sera. Stava rientrando a casa in bicicletta quando è stato travolto dallo specchietto di un’auto che procedeva nella stessa direzione. Nonostante fosse stato trascinato per qualche metro, l’uomo si è ritrovato a terra con ferite gravi. Il guidatore dell’auto ha immediatamente segnalato l’accaduto, e sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i medici del 118. Nonostante i loro tentativi di rianimazione, purtroppo l’uomo è deceduto. Sul posto erano presenti anche i carabinieri di Viterbo e Marta per gli accertamenti del caso.