Uomo di 45 anni arrestato per tentato omicidio: colpisce giovane con pistola rubata

Un uomo di 45 anni è stato preso in custodia durante la notte in provincia di Milano dopo aver ferito con un colpo di pistola un giovane di 18 anni, attualmente ricoverato presso l’ospedale Niguarda. Il soggetto in questione è il partner della madre della vittima. I carabinieri della Compagnia di Rho sono giunti sul posto e hanno arrestato l’uomo con l’accusa di tentato omicidio, possesso di arma illegale e ricettazione.

All’interno dell’abitazione, dove si è svolta la violenta discussione culminata con il colpo di pistola, sono stati rinvenuti un bossolo, la pistola, risultata rubata nel 2013 a Sassuolo (Modena), e 40 munizioni dello stesso calibro.