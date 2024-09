Una turista è deceduta a Napoli dopo essere stata colpita in testa da una statua.

Una turista trentenne di Padova è morta dopo essere stata colpita alla testa da una statua caduta da un balcone nel centro di Napoli. Era in visita ai Quartieri Spagnoli e dopo essere stata soccorsa, è stata trasferita in ospedale dove è deceduta. La Polizia sta indagando sull'incidente.

Una turista trentenne di Padova è morta a causa delle gravi lesioni riportate quando è stata colpita alla testa da una statua caduta da un balcone nel centro di Napoli domenica pomeriggio. Questo è quanto riportato da fonti mediche. Dopo il primo soccorso presso l’Ospedale Vecchio Pellegrini, la donna è stata trasferita all’Ospedale del Mare. La turista era in visita ai Quartieri Spagnoli, in via Sant’Anna di Palazzo, per un ultimo tour prima del previsto ritorno a casa domenica sera con un volo dall’aeroporto di Capodichino. La Polizia sta indagando sull’incidente.