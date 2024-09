Una visitatrice ha perso la vita a Napoli dopo essere stata colpita in testa da una statua.

Una turista trentenne di Padova è tragicamente deceduta a seguito di gravi lesioni subite quando è stata colpita alla testa da una statua precipitata da un balcone nei quartieri Spagnoli di Napoli. Era domenica pomeriggio e stava trascorrendo le ultime ore del suo viaggio prima di fare ritorno a Padova la sera stessa, passeggiando lungo via Sant’Anna di Palazzo. Dopo l’incidente, la giovane è stata prontamente soccorsa e ricoverata presso l’Ospedale del Mare, dopo aver ricevuto i primi interventi all’Ospedale Vecchio Pellegrini. La vittima, Chiara Jaconis, una trentenne residente a Parigi per motivi lavorativi e in visita a Napoli con il fidanzato, è stata colpita alla testa, probabilmente da una statuina, precipitata da un balcone. Il grave trauma cranico le ha fatto perdere immediatamente la coscienza e i soccorritori l’hanno intubata e trasferita all’Ospedale del Mare, dove è stata operata da un neurochirurgo. I medici hanno sempre descritto il suo stato di salute come “critico”. La Polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.