Unesco: Renzi, 'Meloni sembra abbia vinto Masterchef'

Roma, 17 dic (Adnkronos) – "A me colpisce anche questa storia della cucina italiana patrimonio dell'Unesco, sembra abbiano vinto Masterchef. Nel frattempo aumentano uova, zucchine carote. Sembra abbiano vinto il Pranzo è servito". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira.
