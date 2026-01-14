Ungheria: Calenda, 'Orban quinta colonna Putin, cambiamento Meloni su Kiev preoccupante'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - "Meloni, qual è il senso di registrare un video a sostegno di Orban? Ovvero la quinta colonna di Putin in Europa". Lo scrive Carlo Calenda sui social. "Il suo cambiamento in politica estera dall’arrivo di Trump è palpabile e altamente pr...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – "Meloni, qual è il senso di registrare un video a sostegno di Orban? Ovvero la quinta colonna di Putin in Europa". Lo scrive Carlo Calenda sui social.

"Il suo cambiamento in politica estera dall’arrivo di Trump è palpabile e altamente preoccupante. In particolare sull’Ucraina, come si può vedere dalle anticipazioni sulla mozione che arriverà domani in Aula dove si parla di 'equipaggiamenti' e 'aiuti umanitari' invece di dire esplicitamente che gli ucraini, che combattono da quattro anni anche per noi, hanno bisogno di armi e deterrenza".