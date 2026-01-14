Ungheria: Picierno, 'grave sostegno Meloni a Orban'

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “È grave e inaccettabile che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia scelto di sostenere pubblicamente Viktor Orbán in vista delle elezioni ungheresi. Orbán è il simbolo, in Europa, dell’erosione sistematica dello Stato di ...

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “È grave e inaccettabile che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia scelto di sostenere pubblicamente Viktor Orbán in vista delle elezioni ungheresi. Orbán è il simbolo, in Europa, dell’erosione sistematica dello Stato di diritto, dell’attacco all’indipendenza della magistratura e alla libertà dei media, e di una linea politica che in questi anni ha favorito gli interessi del Cremlino, di cui il primo ministro ungherese è il portavoce politico nelle stanze europee.

Un Paese fondatore dell’Unione Europea non può prestarsi a operazioni di propaganda che legittimano modelli illiberali. La Presidenza del Consiglio italiana non è un megafono per chi indebolisce l’Europa dall’interno. La scelta di Giorgia Meloni indebolisce l’autorevolezza del nostro Paese ed è il simbolo della confusione che regna a destra”. Lo afferma in una nota la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno.