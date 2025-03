Uniperte, l’unica piattaforma di orientamento universitario nata dagli studenti per gli studenti

- Il progetto mira alla creazione di uno spazio digitale e inclusivo in supporto alle carriere accademiche delle generazioni presenti e futureNapoli, 21 marzo 2025. Sono studenti che lavorano per altri studenti, giovani votati all’innovazione, socialmente responsabili e decisi a prendere par...

– Il progetto mira alla creazione di uno spazio digitale e inclusivo in supporto alle carriere accademiche delle generazioni presenti e future

Napoli, 21 marzo 2025. Sono studenti che lavorano per altri studenti, giovani votati all’innovazione, socialmente responsabili e decisi a prendere parte attiva nel futuro della formazione universitaria e non solo. Oggi rappresentano la più grande community universitaria presente sui social network e il primo veicolo di informazione in ambito accademico. Stiamo parlando di , l’impresa nata dentro l’Università che sta già rivoluzionando il mondo dell’orientamento universitario con una piattaforma digitale che fornisce agli studenti servizi di consulenza e supporto.

“Il nostro primo obiettivo, che coincide con uno dei 17 SDG tracciati dall’ONU all’interno dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è assicurare un’istruzione di qualità, equa ed inclusiva per tutti e tutte”, spiega Sara Formosa, Amministratrice Unica e fondatrice di Uniperte. “Siamo partiti proprio da questa tematica quando, nel 2019, abbiamo iniziato a lavorare al progetto Uniperte. Abbiamo approfittato di un’assegnazione pratica prevista per un esame del Prof. Giorgio Ventre, docente di Web e Nuove Tecnologie presso il corso triennale di Comunicazione dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. All’inizio pensavamo di creare una sorta di Wikipedia delle Università italiane, un’enciclopedia accademica a disposizione di tutti gli studenti. In seguito, l’iniziativa si è evoluta in un vero e proprio spazio di studio dello stato di salute del mondo universitario italiano, con piani editoriali di approfondimento, servizi consulenziali e programmi di monitoraggio dei percorsi accademici. Al momento, siamo l’unica azienda in Italia che si occupa di orientamento universitario a essere completamente svincolata da qualsiasi ente di formazione”.

I giovani ricercatori di Uniperte si avvalgono di un know-how interno maturato durante i molti anni vissuti tra le mura delle facoltà universitarie e di un sistema di mappatura delle conoscenze che consente loro di accedere a tutti i percorsi di studio presenti in Italia. “Studiamo le esigenze degli studenti e implementiamo, giorno dopo giorno, la nostra roadmap programmatica verso la creazione di uno spazio sempre più efficiente, innovativo e inclusivo”, dichiara la giovane imprenditrice digitale. “La nostra expertise si basa su un sistema di archivio digitale, in fase di continuo sviluppo, contenente tutti i percorsi di formazione presenti nelle università italiane, siano esse pubbliche, private, salesiane o istituti AFAM. Il pacchetto di che offriamo è perfettamente in linea con la burocrazia amministrativa degli enti universitari e con le più recenti disposizioni ministeriali, e i servizi che proponiamo coprono tutti gli aspetti del mondo dell’istruzione accademica, dall’orientamento alla documentazione formale. Inoltre, rispondiamo a richieste di supporto per la domanda di dottorato e accompagniamo studenti e neolaureati nella stesura di un curriculum efficace, nella ricerca dello stage più idoneo e nello sviluppo degli strumenti necessari a rendersi competitivi nel mercato del lavoro attuale. E tutti questi servizi vengono erogati su tutto il territorio nazionale. Conosciamo molto bene i problemi che affliggono quotidianamente gli studenti, siano essi di natura burocratica, relazionale o cognitiva”.

Il passo successivo? Rivolgersi ai futuri studenti universitari con un progetto studiato ad hoc per le scuole superiori. “Abbiamo pensato di fare noi un passo verso di loro, di proporre dei programmi formativi che li portino a conoscere l’Università e le innumerevoli opportunità che offre”, racconta Formosa. “Abbiamo elaborato due percorsi, da fare on-line o a scuola, che forniscono gli studenti degli strumenti necessari a compiere una scelta consapevole e ragionata. Tramite un approccio basato sul peer learning e attività volte a favorire la partecipazione degli studenti, come simulazioni o role-plays, questo progetto mira a potenziare le competenze orientative degli studenti e a offrire una visione chiara e strutturata delle opzioni accademiche e professionali disponibili. Il progetto si conforma ai requisiti del DM 231/24, che enfatizza l’importanza di percorsi personalizzati, integrati nel curriculum scolastico e sensibili alle esigenze locali”.

Uniperte è un ecosistema a misura di studente, dove ogni individuo si sente confortato da chi ha sperimentato, prima di lui, le difficoltà che comporta relazionarsi con le insidie del mondo universitario. Uno spazio innovativo e agevole in grado anche di colmare i vuoti lasciati dalla politica, come nel caso dell’iter di abilitazione per accedere all’insegnamento, argomento spesso marginalizzato dalle istituzioni. “La nostra mission si compone di un altro punto fondamentale”, conclude la CEO di Uniperte. “Vogliamo valorizzare il sistema d’istruzione italiano, scongiurando la fuga di cervelli verso mete lontane e attirando giovani talenti e futuri professionisti da Paesi esteri. Il nostro obiettivo finale consiste nella creazione della prima piattaforma digitale che funga da spazio di incontro tra enti di formazione e studenti, in modo che i primi possano fornire ai secondi servizi benefit in supporto allo studio, in preparazione ai test d’ingresso e in avvicinamento alla scelta del percorso di laurea. Perché dobbiamo ricordarci che l’Università, prima di essere un asset aziendale fondamentale per il nostro sistema economico, è un luogo in cui si formano le generazioni del domani, in cui i giovani devono potersi muovere in libertà, consapevoli dei propri talenti e fragilità, consci di essere gli unici artefici del loro futuro”.

Se vuoi saperne di più, visita il sito