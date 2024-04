Università: a Statale Milano prima rettrice donna, eletta Marina Brambilla**

Milano, 18 apr. (Adnkronos) – Marina Marzia Brambilla è la nuova rettrice dell'Università Statale di Milano. Con 1651 voti ottenuti, ha superato il competitor Luca Solari, che ha ottenuto 644 preferenze. Brambilla diventa così la prima rettrice donna dell'ateneo.

Docente di linguistica tedesca e prorettrice ai servizi per gli studenti, ha conquistato la maggioranza con il suo programma focalizzato ad ampliare il diritto allo studio. Tra i suoi obiettivi, in particolare quello di estendere la fascia di non contribuzione per garantire il diritto allo studio per gli studenti con minori possibilità economiche, sostenere le fasce medie delle famiglie con una tassazione più equa e più progressiva e aumentare le residenze universitarie per favorire l'accesso a un numero maggiore di studenti per aiutare il Paese, tra gli ultimi in Europa per numero di laureati.

L'elezione di oggi arriva al terzo turno di voto, dopo il ritiro della candidatura di Gian Luigi Gatta, lo scorso 9 aprile e la conseguente soppressione del secondo turno.