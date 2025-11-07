Università, Rago (Lum): "Offerta formativa migliorata, studenti al centro del progetto"

Bari, 7 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Gli studenti sono al centro della nostra attenzione: il nostro obiettivo è quello di formare eccellenze, arginare la fuga dei cervelli e fare in modo che i giovani restino in Puglia e portino valore al nostro territorio". E' quanto dichiara...

Bari, 7 nov. (Adnkronos/Labitalia) – "Gli studenti sono al centro della nostra attenzione: il nostro obiettivo è quello di formare eccellenze, arginare la fuga dei cervelli e fare in modo che i giovani restino in Puglia e portino valore al nostro territorio". E' quanto dichiarato da Antonella Rago, direttrice generale dell’Università Lum Giuseppe De Gennaro, durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026.

"Abbiamo ampliato la nostra offerta formativa – ha proseguito Rago – con i percorsi in Medicina e Ingegneria e sono partiti grandi progetti di ricerca. Noi ci definiamo un’università studente-centrica, ascoltiamo le proposte dei giovani e ci aiutano a migliorare le nostre azioni. Continueremo in questa direzione, si tratta del modo giusto per intraprendere un grande cammino".

"La Lum – ha concluso – è una comunità fatta di uomini e donne di valore che hanno lavorato tanto in questi 25 anni: oggi è un momento solenne ma festeggiamo i grandi risultati che abbiamo ottenuto".