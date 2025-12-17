Roma, 17 dic (Adnkronos) – "Le battute di Berlusconi facevano ridere, quella di Bernini faceva piangere. E ora stanno facendo una figura ancora peggiore: davanti al semestre filtro tornano al test d'ingresso, ma più facile. Si smentiscono". Lo ha detto Matteo Renzi a L'aria che tira sui testi a Medicina.
Home > Flash news > Università: Renzi, 'battute Berlusconi facevano ridere, Bernini f...
Università: Renzi, 'battute Berlusconi facevano ridere, Bernini fa piangere'
Roma, 17 dic (Adnkronos) - "Le battute di Berlusconi facevano ridere, quella di Bernini faceva piangere. E ora stanno facendo una figura ancora peggiore: davanti al semestre filtro tornano al test d'ingresso, ma più facile. Si smentiscono". Lo ha detto Matteo Renzi a L'ari...