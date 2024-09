Uno dei tre giovani detenuti che si erano evasi dal Beccaria è stato localizzato a casa sua, secondo il sindacato.

Il prigioniero italiano di 17 anni evaso il 8 settembre dalla casa di reclusione Beccaria a Milano è stato ritrovato nella sua casa, secondo il sindacato Uilpa. Rimane aperta la ricerca per altri due prigionieri evasi di origine nordafricana, fratelli, uno dei quali noto per precedenti tentativi di evasione.

Il giovane prigioniero italiano evaso il giorno 8 settembre dalla casa di reclusione per minorenni Beccaria a Milano è stato ritrovato. Questa informazione è stata condivisa dal sindacato Uilpa. Secondo loro, la polizia ha ritrovato l’evaso nella sua casa. Tuttavia, la ricerca continua per gli altri due prigionieri evasi di origine nordafricana. Il prigioniero ritrovato, un ragazzo di 17 anni di Pavia, era detenuto per la tentata uccisione. I due prigionieri che non sono stati ancora ritrovati sono fratelli, uno dei quali ha tentato più volte di evadere. I sindacati riferiscono che in precedenza i due fratelli hanno partecipato a vari tentativi di rivolta.