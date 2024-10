Assenze nel parterre del Trono Over

Le recenti registrazioni di Uomini e Donne hanno portato a galla una serie di assenze significative nel parterre del Trono Over. Tra i nomi più noti, spiccano quelli di Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e Mario Verona. Queste mancanze hanno sollevato interrogativi sulla direzione che la redazione sta prendendo, suggerendo una possibile ‘pulizia’ tra i partecipanti. Mentre Armando era già noto per la sua presenza intermittente, le assenze degli altri tre sembrano indicare una rottura definitiva con il programma.

Barbara De Santi e Gemma Galgani: protagoniste in discussione

Un’altra assenza che ha colpito i fan è quella di Barbara De Santi, una figura centrale nel programma. La sua mancanza ha sollevato domande su cosa possa significare per il futuro del Trono Over. Nel frattempo, Gemma Galgani continua a far parlare di sé grazie alla sua nuova conoscenza con Fabio, un cavaliere che ha vissuto all’estero per 45 anni. La loro relazione si sta sviluppando, e i due si sono recentemente incontrati in un maneggio, creando momenti di tensione e divertimento, soprattutto a causa delle reazioni dell’opinionista Tina Cipollari.

Colpi di scena e dinamiche in evoluzione

Oltre alle assenze, il Trono Over continua a riservare colpi di scena. Martina De Ioannon ha portato in esterna due corteggiatori, Gianmarco e Mattia, quest’ultimo eliminato durante la registrazione. La reazione di Ciro, che si è sentito trascurato, ha portato a un momento di tensione, culminando nella sua decisione di lasciare lo studio. Martina, determinata a chiarire la situazione, ha promesso di raggiungerlo in stazione, mentre Francesca Sorrentino ha continuato a esplorare le sue opzioni con Paolo e Francesco. Queste dinamiche rendono il Trono Over sempre più avvincente, mantenendo alta l’attenzione del pubblico.