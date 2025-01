Usa: Boschi, 'Meloni faccia interessi degli italiani'

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Mi auguro che Meloni nel rapporto con Trump faccia l'interesse degli italiani e che non svenda l'Italia a Musk”. Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi durante la trasmissione di Tv2000 "Di Bella sul 28".

“Se fosse vero che esiste una trattativa per dare un miliardo e mezzo di soldi degli italiani e in cambio mettere i nostri sistemi di comunicazione nelle mani di Musk, cioè di un singolo imprenditore straniero, sarebbe grave, sia per gli interessi nazionali sia per la democrazia del nostro Paese. Ci auguriamo che sarà fatto l'interesse dell'Italia quando Trump applicherà i dazi doganali che ha minacciato e che penalizzeranno i nostri prodotti, le imprese e quindi i lavoratori italiani, come abbiamo visto anche 4 anni fa”, conclude.