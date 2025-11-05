Usa: Furfaro, 'Mamdani stravince perché ha parlato tra la gente di problemi veri'

Usa: Furfaro, 'Mamdani stravince perché ha parlato tra la gente d...

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Ha vinto contro i miliardari, contro Donald Trump ed Elon Musk, contro una macchina del potere che sembrava imbattibile. Ha vinto parlando chiaro, guardando le persone negli occhi, rimettendo la politica dove deve stare: per strada, tra la gente". Lo scrive su Facebook Marco Furfaro, deputato e responsabile Welfare del Pd.

"Ha parlato di affitti che divorano stipendi, di autobus gratuiti, di scuole accessibili, di supermercati pubblici per combattere il carovita, di un’economia che non lasci indietro nessuno. Ha difeso Gaza, la giustizia sociale, i diritti civili. Ha detto le cose come stanno, senza paura di perdere voti o di urtare i potenti. Per questo Zohran Mamdani, figlio di migranti, musulmano, socialista democratico, cresciuto tra le scuole pubbliche del Bronx e del Queens, non ha semplicemente vinto: ha stravinto".

"E lo ha fatto come si dovrebbe sempre fare: mettendo gli orecchi a terra, tra la gente. Ascoltando, camminando, rispondendo ai problemi veri, non alle chiacchiere dei talk show o alle lezioni di chi da trent’anni perde le elezioni e continua a spiegarti come si vince. Oggi è davvero un bel giorno. Complimenti, Zohran. Buon lavoro, sindaco Mamdani”.