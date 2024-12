Usa: Jill Biden incontra a Gesso la lontana cugina Caterina Giacoppo**

Gesso (Messina), 4 dic. (Adnkronos) - Nel 2020, subito dopo l'elezone di Joe Biden Presidente degli Stati Uniti, aveva espresso il desiderio di incontrare a Gesso (Messina) la First Lady, Jill Jacobs Biden, cugina di ottavo grado. Oggi il sogno di Caterina Giacoppo, 68enne da sempre residente a...

Gesso (Messina), 4 dic. (Adnkronos) – Nel 2020, subito dopo l'elezone di Joe Biden Presidente degli Stati Uniti, aveva espresso il desiderio di incontrare a Gesso (Messina) la First Lady, Jill Jacobs Biden, cugina di ottavo grado. Oggi il sogno di Caterina Giacoppo, 68enne da sempre residente a Gesso, si è avverato. Poco prima di lasciare il piccolo villaggio che ha dato i natali ai bisnonni, Jill Biden, ha incontrato, per pochi minuti, la donna, quasi sua coetanea. Il bisnonno della First Lady si chiamava Gaetano Giacoppo. Il cognome poi diventò Jacobs.