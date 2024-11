Usa: Malan (Fdi), 'vittoria Trump come quella di Meloni'

Usa: Malan (Fdi), 'vittoria Trump come quella di Meloni'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Donald Trump ha vinto ed è diventato il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Una vittoria che somiglia molto a quella di Giorgia Meloni di due anni fa, dei cittadini di buonsenso che vogliono città più sicure, un efficace contrasto all'immigrazione illegale e la difesa dei confini, più tutele per le famiglie e la maternità, che chiedono sostegni per chi lavora e per coloro che producono lavoro e ricchezza". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan.

"Per mesi abbiamo subito la campagna mediatica dei media orientati, verso sinistra naturalmente, che dipingevano un'America che non esiste, quella di Hollywood e delle star della musica pop, e che alla fine appunto si è palesata minoranza nelle urne. Sono loro i primi ad essere sconfitti, espressione di quella sinistra tutta ideologie e radicalismi da sempre nemica delle libertà, siano essa economiche o sociali. Dall'Italia, all'Unione europea fino agli Usa i conservatori si confermano forza di governo", conclude Malan.