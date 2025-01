Usa: Moretti (Pd), 'Italia rischia vassallaggio, Ue alzi voce'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Un mondo in bianco e nero , retrogrado , senza libertà democratiche . Si va su Marte grazie alla tecnologia ma si torna indietro sullo stato di diritto La forza, soprattutto quella economica, sostituisce la legge. Con il discorso di insediamento Trump appare per quello che è: un uomo ancorato al secolo scorso, con idee propagandistiche che vanno dal colonialismo all’isolazionismo, con parole pericolose contro il mercato europeo, passando per la discriminazione di genere e l’intolleranza verso gli stranieri". Lo dice la vice capodelegazione del Pd a Bruxelles Alessandra Moretti.

"Il tutto condito da un protezionismo economico con la minaccia di dazi che danneggeranno in primis l’Italia , tra i primi paesi esportatori al mondo . La risposta dell’Europa deve essere autorevole, decisa e chiara. Siamo alleati degli Stati Uniti ma non possiamo accettare la prepotenza di Trump e degli uomini miliardari che erano lì ieri a spellarsi le mani con gli applausi. Meloni, unica capo di governo europeo presente alla cerimonia di insediamento, è restata in silenzio anche di fronte al vergognoso saluto romano di Musk".

"Mi auguro che non si voglia proseguire con una posizione di vassallaggio, in un rapporto bilaterale che non può portare alla lunga a buoni risultati , come dice la storia europea. Non si può continuare con un silenzio assordante da parte sia della Premier che della Presidente Ursula Von der Lyen sul programma annunciato dal Presidente americano".