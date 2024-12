Usa: novantenne torna da Torino per vedere Jill Biden, 'Venuta a Gesso qui per onorarla'

Gesso (Messina), 4 dic. (Adnkronos) - Originaria di Gesso (Messina) ma residente da molti anni a Torino dove vive, a 90 anni ha deciso di prendere un aereo per vedere da vicino "e perché no, magari salutare" la First Lady Jill Biden, attesa oggi a Gesso, piccola frazione del Comune ...

Gesso (Messina), 4 dic. (Adnkronos) – Originaria di Gesso (Messina) ma residente da molti anni a Torino dove vive, a 90 anni ha deciso di prendere un aereo per vedere da vicino "e perché no, magari salutare" la First Lady Jill Biden, attesa oggi a Gesso, piccola frazione del Comune messinese. Il suo nome è Grazia Celona. "Sono venuta qui per onorare Jill Biden", dice nella piazza principale del paese, addobbato a festa. "Abito a Torino e sono venuta a Gesso con una parente – dice – Ci siamo trasferite da tempo a Torino per questo giorno speciale".