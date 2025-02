Usa: Rubio, 'mantenere relazioni con Cina e Russia'

Washington, 27 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha sostenuto la necessità di mantenere un rapporto pragmatico con Cina e Russia, spiegando che avere le potenze nucleari “ai ferri corti” non è positivo per la stabilità g...

Washington, 27 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha sostenuto la necessità di mantenere un rapporto pragmatico con Cina e Russia, spiegando che avere le potenze nucleari “ai ferri corti” non è positivo per la stabilità globale. "Sono paesi grandi e potenti con arsenali nucleari. Possono proiettare il loro potere su scala globale. Penso che abbiamo perso il concetto di maturità e sanità mentale nelle relazioni diplomatiche", ha detto Rubio in un'intervista al portale di notizie ultraconservatore Breitbart News.

Rubio ha spiegato che l'amministrazione Trump ha delineato una strategia per cercare di allentare lo stretto rapporto tra Pechino e Mosca, poiché rendere i russi un "partner minore permanente" della Cina sarebbe un problema per Washington. "Non so se riusciremo mai a separarli completamente dalla Cina", ha detto il capo della diplomazia di Washington, parlando dei russi, soprattutto dopo che l'accesso ai mercati cinesi ha fornito un'ancora di salvezza economica a Mosca mentre deve affrontare l'ondata di sanzioni provenienti dall'Occidente per l'invasione dell'Ucraina.

"Potremmo trovarci in una situazione in cui la Russia possa voler migliorare le sue relazioni con gli Stati Uniti, ma non può farlo, perché è diventata completamente dipendente dai cinesi perché li abbiamo tagliati fuori", ha spiegato Rubio, che ha riconosciuto che "la cosa migliore è avere una relazione. Avremo competizione e forse anche uno scontro diretto – ha continuato – non militare spero, con i cinesi perché stanno facendo tutti i tipi di imbrogli e furti quando si tratta di commercio ed economia. Avremo dei disaccordi con i russi, ma dobbiamo avere una relazione con entrambi".