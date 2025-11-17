Usa: Sa'ar, 'sindaco uscente di New York Adams un vero amico di Israele'

Tel Aviv, 17 nov. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha incontrato a Gerusalemme il sindaco uscente di New York City Eric Adams, definendolo "un vero amico di Israele". "Il sindaco Adams sostiene e ha sostenuto inequivocabilmente Israele nel corso degl...

Tel Aviv, 17 nov. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha incontrato a Gerusalemme il sindaco uscente di New York City Eric Adams, definendolo "un vero amico di Israele". "Il sindaco Adams sostiene e ha sostenuto inequivocabilmente Israele nel corso degli anni", ha scritto Sa'ar su X, aggiungendo: "Ha sempre espresso una voce chiara e morale contro l'antisemitismo di ogni tipo e a favore del diritto di Israele a difendersi".

Adams ha incontrato il presidente Isaac Herzog, che ha ringraziato il politico filo-israeliano per il suo sostegno e ha espresso preoccupazione per il futuro della città, mentre il sindaco eletto di estrema sinistra e musulmano Zohran Mamdani si prepara a entrare in carica a gennaio.