Usa: Salvini, 'spero vincano repubblicani, con loro periodi di pace'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – "Non nascondo che le elezioni americane di novembre saranno, dal mio punto di vista, fondamentali per l'equilibrio e lo sviluppo futuro. Spero con tutto me stesso vincano i repubblicani, perché, a proposito di armi, curiosamente e ciclicamente periodi bellici corrispondono a certi cicli amministrativi, mentre periodi di pace corrispondono ad altri cicli. Poi il popolo è sovrano, ma non lo dico più sennò qualcuno si offende…". Così il vicepremier Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi a margine dei lavori del Cipess.