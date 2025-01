Usa: Schlein, 'Trump aggressivo e preoccupante, delirio di onnipotenza'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo sentito quello che e è stato detto all'insediamento, quello di Trump è un messaggio molto aggressivo e preoccupante. E' come se già esprimesse un delirio di onnipotenza". Così Elly Schlein parlando con i cronisti al...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "Abbiamo sentito quello che e è stato detto all'insediamento, quello di Trump è un messaggio molto aggressivo e preoccupante. E' come se già esprimesse un delirio di onnipotenza". Così Elly Schlein parlando con i cronisti alla Camera dei temi affrontati nella riunione della segreteria oggi.

"Dazi, che sarebbero un problema per l'Italia e per tutta l'Europa. Oggi anche la questione sulle multinazionali perchè vuol uscire dall'accordo Ocse che mira a evitare l'elusione fiscale per le grandi multinazionali… evidentemente ha subito risposto alla fila di multimiliardari che ieri erano ad accreditarsi a Washington. E poi deportazioni, la cancellazione dello Ius soli, del genere e pure il golfo del Messico…".