Usa: Tajani, 'si combattono le idee, non le persone, vale in tutto il mondo'

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – "Abbiamo espresso la nostra vicinanza agli Stati Uniti, che è una grande democrazia e il nostro interlocutore internazionale, insieme all'Unione Europea, della quale facciamo parte. Io credo che i segnali che arrivano dagli Stati Uniti da parte di Biden e di Trump sono segnali che vanno nella direzione giusta, cioè quella di far sì che si abbassino i toni, di unità, di lotta congiunta contro la violenza e per una campagna elettorale che sia all'insegno del confronto politico, che non fa parte del contrasto personale. Questa è la grande differenza: si combattono le idee ma non si combattono mai le persone, questo vale in America, vale in Italia, vale in tutto il mondo". Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando alla Farnesina a margine della Conferenza sullo Spazio Italia-Africa, riferendosi all'attentato a Donald Trump.