Usa-Ue: Magi, 'sostenere l'Europa sempre di più, ma Italia è ventre molle'

Roma, 6 dic (Adnkronos) - "Ieri Trump che dice che l’Ue è inutile, oggi Musk che invoca la fine dell’Unione Europea: insieme a Putin che da anni cerca di minare le basi della democrazia europea fanno proprio un bel quadretto, con il governo italiano, tra Meloni trumpian-muski...

Roma, 6 dic (Adnkronos) – "Ieri Trump che dice che l’Ue è inutile, oggi Musk che invoca la fine dell’Unione Europea: insieme a Putin che da anni cerca di minare le basi della democrazia europea fanno proprio un bel quadretto, con il governo italiano, tra Meloni trumpian-muskiana e Salvini putiniano, che rappresenta il ventre molle dell’Europa rispetto a questo assalto all’integrità europea".

Lo dice Riccardo Magi, segretario di +Europa.

"Un attacco, quello di Trump e Musk, che dimostra il timore che hanno di una Europa unita: da un lato una Europa che sta tenendo la barra dritta sull’Ucraina mentre Trump vorrebbe chiudere la partita e consegnare Kiev a Putin; dall’altro lato, una Europa che mette un argine allo strapotere delle big tech come X -prosegue Magi-. È anche vero però che le parole di Trump e Musk devono rappresentare una sveglia per noi europei: è l’ora di imprimere una accelerazione verso una maggiore integrazione Ue, a partire da una difesa e da una politica estera comune".

"È sempre più chiaro che senza l’Europa, i singoli paesi europei sarebbero alla mercé delle grandi potenze straniere e delle grande multinazionali che puntano al nostro mercato senza alcuna regolamentazione. Ecco perché oggi bisogna sostenere l’Europa e chiederne sempre di più”, conclude Magi.