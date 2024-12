Un caso di evasione social

Un 56enne di Lettere, in provincia di Napoli, ha trovato un modo originale per sfuggire alle restrizioni imposte dai domiciliari. Nonostante fosse sottoposto a misure cautelari per reati legati alla droga, l’uomo ha continuato a uscire di casa, documentando le sue sortite con video pubblicati su TikTok. Questo comportamento, che potrebbe sembrare innocuo, si è rivelato fatale per la sua libertà.

La scoperta dei carabinieri

I carabinieri della stazione locale, attenti osservatori delle attività sui social media, hanno notato i post dell’uomo e hanno avviato un’indagine. Attraverso un attento monitoraggio dei suoi video, i militari hanno potuto confrontare le immagini con quelle delle telecamere di sorveglianza installate nei pressi della sua abitazione. Questo incrocio di dati ha permesso di certificare ben sei evasioni dai domiciliari, portando così all’arresto del 56enne.

Le conseguenze legali

La violazione delle misure cautelari ha comportato per l’uomo non solo la revoca degli arresti domiciliari, ma anche un immediato trasferimento in carcere. La situazione mette in luce non solo la superficialità con cui alcuni trasgrediscono le leggi, ma anche l’importanza crescente dei social media come strumenti di indagine per le forze dell’ordine. Questo episodio solleva interrogativi su come la tecnologia possa influenzare le dinamiche legali e sociali, rendendo più difficile per i trasgressori nascondere le proprie azioni.