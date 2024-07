Vaccini: Magi (+Eu), 'Schillaci in aula, spieghi se la posizione governo è quella della Lega'

Roma, 7 lug (Adnkronos) - "Visto che la scelta di non vaccinare non riguarda solo chi non si tutela con il vaccino e che le campagne vaccinali sono fatte per creare immunità di gregge e proteggere tutti, in particolare le persone più indifese, chiediamo al Ministro della Salute Sc...

Roma, 7 lug (Adnkronos) – "Visto che la scelta di non vaccinare non riguarda solo chi non si tutela con il vaccino e che le campagne vaccinali sono fatte per creare immunità di gregge e proteggere tutti, in particolare le persone più indifese, chiediamo al Ministro della Salute Schillaci di venire in aula a spiegare che politica sulle vaccinazioni intende portare avanti il governo, se prevede l’abolizione dell’obbligo come vuole la Lega oppure no”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Viste le posizioni no vax del secondo partito di maggioranza guidato da uno dei due vicepremier, nonché Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini – sottolinea Magi – è necessario un chiarimento sulla politica che il governo Meloni vuole mettere in atto per il futuro e che riguarda la salute dei cittadini, in particolare quella dei più piccoli e dei più fragili”.