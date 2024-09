Vannacci: "Non nego la possibilità di creare un partito tutto mio."

Vannacci, originario di Viterbo, ha rivelato che non esclude la possibilità di creare un partito tutto suo. Nonostante il suo attuale impegno con la Lega, ha detto, “non escludo mai nulla”. Per il momento, un partito sotto il suo nome dovrà aspettare. Come ha spiegato a circa trecento persone riunite a Viterbo per il primo evento dell’associazione ‘Noi con Vannacci’, se gli individui si uniscono a lui, significa che sono d’accordo con le sue idee e, di conseguenza, condividono il fatto che fa parte della Lega.