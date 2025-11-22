Vanoni: cordoglio Mattarella, 'lascia un segno nella storia della musica non solo italiana'**

Roma, 22 nov (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo “cordoglio per la scomparsa di Ornella Vanoni, intellettuale, artista colta e versatile, interprete raffinata di canzoni che hanno lasciato un segno profondo nella storia della musica leggera non solo italiana". Lo rende noto il Quirinale.
