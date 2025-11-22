Vanoni: Maraio, 'socialisti piangono scomparsa, ha vissuto nella libertà'

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "I Socialisti Italiani piangono la scomparsa di una grande donna, Ornella Vanoni, che ha saputo attraversare il nostro tempo, tutti i tempi, con impertinenza, coraggio e autenticità". Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi."Artista st...

Roma, 22 nov (Adnkronos) – "I Socialisti Italiani piangono la scomparsa di una grande donna, Ornella Vanoni, che ha saputo attraversare il nostro tempo, tutti i tempi, con impertinenza, coraggio e autenticità". Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi.

"Artista straordinaria, capace con le note di dare forma e anima alle emozioni, è stata molto più di un talento: è stata un simbolo.

Un volto e una presenza che hanno accompagnato generazioni, lasciando un segno profondo nella cultura italiana -prosegue Maraio-. La sua storia personale e professionale l’ha resa naturalmente vicina alla cultura socialista, quella che da sempre difende la libertà, la dignità, l’autonomia del pensiero, la centralità dell’arte come strumento di crescita civile. In ogni gesto, in ogni parola, in ogni interpretazione, ha incarnato una libertà vissuta, non solo proclamata”.

“Oggi la ricordiamo così: una donna forte, libera, appassionata, che ha saputo coniugare eleganza e impegno, poesia e verità. La sua eredità – conclude – continuerà a vivere nelle note”.