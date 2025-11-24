Veneto: Centinaio (Lega), 'Stefani sarà presidente libero e capace'

Veneto: Centinaio (Lega), 'Stefani sarà presidente libero e capac...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Congratulazioni e auguri di buon lavoro ad Alberto Stefani, nuovo presidente della Regione Veneto. La sua esperienza e i consensi ottenuti gli consentiranno di essere una guida libera e capace per tutti i cittadini veneti”. Così il vicepresidente del Senato e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio.

“La vittoria di oggi nasce da una campagna elettorale seria e concreta, dal buon lavoro svolto fin qui da Luca Zaia, che continuerà a essere un importante punto di riferimento, dal sostegno convinto della Lega e di tutto il centrodestra.

È la conferma che dobbiamo andare avanti con convinzione nell’attuazione dell’autonomia, nel sostegno a imprese e lavoratori, nella tutela della sicurezza e dell’identità dei nostri territori”, conclude.