Veneto: Gava (Lega), 'vittoria Stefani straordinaria, avanti con buongoverno'

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “La vittoria di Alberto Stefani in Veneto è un risultato straordinario che conferma la fiducia dei cittadini nella concretezza, nella capacità amministrativa e nella visione della Lega e del centrodestra. Certi che saprà proseguire il percorso di buon governo che ha reso il Veneto un modello nazionale”. Così il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Vannia Gava.