Veneto: Schlein telefona a Manildo, complimenti per crescita coalizione e Pd**

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – La segretaria del Pd Elly Schlein ha telefonato al candidato del centrosinistra in Veneto, Giovanni Manildo, per complimentarsi per la campagna elettorale e per la crescita sia della coalizione sia del Pd.
