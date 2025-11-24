Home > Flash news > Veneto: Taruffi, 'Lega avanti a Fdi? Aumenterà litigiosità...

Veneto: Taruffi, 'Lega avanti a Fdi? Aumenterà litigiosità governo'

default featured image 3 1200x900

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Da oggi possiamo dire che gli elementi di contraddizione nel governo aumenteranno invece che diminuire, la litigiosità all'interno della maggioranza aumenterà". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7 commentando un'anticipazione delle proiezi...

di Pubblicato il

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – "Da oggi possiamo dire che gli elementi di contraddizione nel governo aumenteranno invece che diminuire, la litigiosità all'interno della maggioranza aumenterà". Lo dice Igor Taruffi del Pd a La7 commentando un'anticipazione delle proiezioni in Veneto che danno la Lega avanti a Fdi.