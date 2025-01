Venezia in declino: la popolazione continua a diminuire nel 2024

La situazione demografica di Venezia nel 2024

Il centro storico di Venezia ha registrato un ulteriore calo della popolazione nel 2024, con un numero stimato di 48.500 abitanti, rispetto ai 49.1. Questo dato, riportato dal portale Venessia.com, evidenzia una continua erosione demografica che ha visto la città perdere quasi 10.000 residenti negli ultimi dieci anni. La crisi demografica di Venezia non è solo un problema locale, ma riflette tendenze più ampie che colpiscono molte città storiche in Italia e in Europa.

Il confronto con la terraferma

In controtendenza rispetto al centro storico, la popolazione della terraferma veneziana ha mostrato una leggera crescita, passando a 177.768 residenti nel 2024, rispetto ai 176.900 dell’anno precedente. Questo incremento è principalmente attribuibile alla crescente presenza di cittadini stranieri, che ora rappresentano il 16,5% della popolazione totale. Questo fenomeno solleva interrogativi su come la diversità culturale possa influenzare la vita sociale ed economica della regione.

Le cause del declino demografico

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha sottolineato che la questione principale non è tanto il saldo migratorio, ovvero il numero di persone che lasciano la città rispetto a quelle che vi si trasferiscono, quanto piuttosto il tasso di natalità e mortalità. La popolazione veneziana è caratterizzata da un’alta percentuale di anziani, il che porta a un numero di decessi superiore a quello dei nuovi nati. Questa situazione demografica mette in luce la necessità di politiche efficaci per attrarre giovani famiglie e incentivare la nascita di nuovi cittadini.

Prospettive future per Venezia

La continua diminuzione della popolazione nel centro storico di Venezia pone interrogativi sul futuro della città. Se da un lato la terraferma mostra segni di crescita, il centro storico rischia di diventare sempre più un museo a cielo aperto, con conseguenze negative per l’economia locale e la vivibilità. È fondamentale che le autorità locali affrontino queste sfide con strategie innovative, mirando a rendere Venezia un luogo attraente per le nuove generazioni, promuovendo la cultura, l’istruzione e le opportunità lavorative.