Venezuela: Meloni vede Urrutia, 'per governo priorità, stop violazione diritti'

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi Edmundo González Urrutia, premio Sakharov per la libertà di pensiero. Nel congratularsi per la recente assegnazione del riconoscimento, informa Palazzo Chigi, la premier ha sottolineato la priorità attribuita dal governo italiano alla situazione in Venezuela, anche nell'ambito della Presidenza di turno del G7, e il sostegno assicurato agli sforzi in atto per facilitare una transizione democratica e pacifica, che corrisponda alla volontà del popolo venezuelano.

Meloni ha anche reiterato l’appello affinché cessino immediatamente le violazioni dei diritti umani, le detenzioni arbitrarie e le restrizioni alle libertà fondamentali, in particolare nei confronti dell’opposizione politica.