Venezuela: Mosca contro abbordaggio Usa, 'nessun diritto usare forza'

Mosca, 7 gen. (Adnkronos/Afp) – Mosca ha criticato duramente gli Stati Uniti per il sequestro della petroliera 'Marinera', battente bandiera russa, nell'Atlantico settentrionale. "In conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, la libertà di navigazione si applica nelle acque d'alto mare e nessuno Stato ha il diritto di usare la forza contro imbarcazioni regolarmente registrate sotto la giurisdizione di altri Stati", ha affermato il ministero dei trasporti russo in una nota.

La nave, che ha cambiato nome da Bella-1 a Marinera, aveva ricevuto il "permesso temporaneo" di navigare sotto bandiera russa il 24 dicembre, ha affermato il ministero, aggiungendo che "il contatto con la nave è stato perso" dopo che le forze navali statunitensi l'hanno abbordata "in mare aperto, oltre le acque territoriali di qualsiasi Stato".