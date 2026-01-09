Venezuela: Trump vedrà Machado la prossima settimana,'non vedo l'ora'

Washington, 9 gen. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la prossima settimana incontrerà la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace María Corina Machado e che accetterà il premio che lei ha dichia...

Washington, 9 gen. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la prossima settimana incontrerà la leader dell'opposizione venezuelana e vincitrice del premio Nobel per la pace María Corina Machado e che accetterà il premio che lei ha dichiarato di voler condividere con lui. "Ho saputo che verrà la prossima settimana e non vedo l'ora di salutarla", ha detto Trump in un'intervista a Fox News.

Trump ha aggiunto di aver sentito che Machado vuole consegnargli il premio e ha commentato che "e sarebbe un grande onore".

La Machado ha elogiato Trump in una intervista a concessa a Fox News questa settimana, in cui ha dichiarato di non aver parlato con il presidente degli Stati Uniti da ottobre, da dopo l'annuncio della vittoria del premio Nobel. All'emittente americana aveva riferito, "a nome del popolo venezuelano, quanto siamo grati per la coraggiosa missione (di Trump)", aggiungendo che lei e il popolo venezuelano vogliono "condividere" il premio con Trump dopo che l'esercito statunitense ha catturato Maduro e sua moglie e li ha portati a New York per processarli con l'accusa di narcoterrorismo.