Veronica Gentili ha dovuto assenza per un grave lutto che l’ha colpita recentemente. Non è riuscita a partecipare nemmeno alla prima puntata del programma trasmessa domenica scorsa, a causa dell’improvviso deterioramento di salute di suo padre, Giuseppe, deceduto poche ore fa. Nel corso dell’apertura della seconda puntata de Le Iene, Max Angioni ha dato il benvenuto al pubblico, spiegando: «Salve e bentornati a tutti».

Angioni ha anche aggiunto che «Stasera siamo qui senza di Veronica, che purtroppo non è con noi. La scorsa settimana, è stata costretta a tornare a Roma d’urgenza per stare vicino a suo padre, che ha affrontato un grave problema di salute per tutto il corso della settimana. In un certo momento sembrava ci fosse una possibilità di recupero, ma, mentre eravamo in prova, ci è giunta la triste notizia della sua scomparsa. La famiglia de Le Iene abbraccia forte Vero e la aspettiamo a casa sua appena potrà. Le vogliamo bene», ha continuato Angioni, esprimendo le condoglianze della redazione.