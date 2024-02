Vigili Fuoco: Casellati, 'pilastro per sicurezza nazionale'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - “Oggi ricordiamo con profonda gratitudine la fondazione dei Vigili del Fuoco avvenuta nel 1939: l’occasione per onorare il coraggio, lo spirito di sacrificio, l’umanità e la professionalità dei nostri connazionali in divisa che soccorrono l...

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Oggi ricordiamo con profonda gratitudine la fondazione dei Vigili del Fuoco avvenuta nel 1939: l’occasione per onorare il coraggio, lo spirito di sacrificio, l’umanità e la professionalità dei nostri connazionali in divisa che soccorrono le persone e proteggono i loro beni in ogni situazione di emergenza, anche a rischio della propria vita. I Vigili del Fuoco sono un pilastro per la sicurezza nazionale, i nostri ‘eroi della quotidianità’ su cui gli italiani possono sempre contare”. Lo afferma il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati.