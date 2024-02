Vigili fuoco: Ronzulli, 'gratitudine ad angeli in divisa'

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – "‘Domiamo le fiamme, doniamo i cuori’. Nel loro motto è racchiuso tutto il significato della missione che quotidianamente i Vigili del Fuoco svolgono nelle nostre città. Spengono incendi, mettono in sicurezza le zone più pericolose, proteggono la popolazione, compiono con competenza e coraggio operazioni di salvataggio, rischiando in prima persona, intervengono nei casi di calamità naturali. Nell’85/mo anniversario della loro fondazione, dobbiamo rendere omaggio e gratitudine a questi angeli in divisa”. Lo scrive sui social la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.