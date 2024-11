Violenza domestica a Parma: arrestato un giovane per tentato omicidio

Un episodio drammatico di violenza familiare

Nei giorni scorsi, un condominio alla periferia di Parma è stato teatro di un episodio di violenza domestica che ha lasciato i residenti sconvolti. Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. La situazione è degenerata quando il giovane ha aggredito la madre, colpendola con pugni, e ha tentato di soffocare la sorella intervenuta per difenderla.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine

La chiamata al 112 da parte di alcuni condomini ha allertato i militari, che sono giunti sul posto trovando il giovane in stato di agitazione, armato di un coltello. Gli agenti hanno immediatamente fermato il ragazzo e, successivamente, hanno ascoltato le testimonianze della madre e della sorella, che hanno descritto un clima di vessazioni e violenze fisiche e psicologiche che si protraeva da tempo. L’episodio culminante ha visto il giovane tentare di accoltellare la sorella all’addome, fortunatamente senza successo grazie alla sua reazione.

Le conseguenze legali e la custodia cautelare

Dopo l’arresto, il giovane è stato portato in caserma per accertamenti sui suoi comportamenti passati. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) di Parma ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare, considerando la gravità dei fatti. Le due donne, dopo essere state trasportate al Pronto Soccorso, sono state dimesse con lesioni lievi, ma l’episodio ha sollevato interrogativi sulla violenza domestica e sulla necessità di interventi più incisivi per proteggere le vittime.